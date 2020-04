Pai morre preso as ferragens após carro da família sofrer acidente

Sarah Chaves, com informações do Porã News

O engenheiro e professor Rafael Sória, morreu no sábado (25), após sofrer um acidente na MS-164 entre o Posto Aquidaban e o trevo de acesso a cidade de Antonio João em Ponta Porã.



Rafael estava com a esposa, Silvia, e o filho de 9 anos na caminhonete, sainda da cidade de Antônio João, e sem tempo de parar ou desviar, colidiu com um veículo que estava tombado no meio da pista.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o engenheiro morreu preso às ferragens antes de ser socorrido.



A esposa de Rafael,o filho do casal, e o motorista que seguia no veículo atrás, e colidiu com a traseira do carro da família, foram socorridos e levados para o Hospital Regional de Ponta Porã mas não correm risco morte.

A Polícia Civil de Ponta Porã investiga as causas do acidente.





