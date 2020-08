Pai pode ser autor de estupro que matou menina de 7 anos

Flávio Veras, com informaçãoes do ABC Color

O pai da menina de 7 anos, que foi estuprada e acabou morrendo após uma hemorragia em um hospital de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, é apontado como suspeito pelo crime. A informação é do promotor do caso Álvaro Rojas.

Segundo o site ABC Color, o promotor relatou que as investigações localizaram onde o pai da menina trabalha, que seria em um povoado que tem plantação de maconha. Além disso, o suspeito não teria ido no velório da filha. “Tudo aponta para o ambiente familiar, já temos os dados do pai e estamos tentando encontrar esse homem”, disse o promotor.

O promotor ainda explicou que a mãe da menina entrou várias vezes em contradição defendendo o pai afirmado que ele não a visitava faz tempo, mas o que foi rebatido por testemunhas que afirmaram terem visto o homem na casa da mulher na semana anterior ao crime.

As outras três irmãs da vítima, de 8, 12 e 17 anos foram retiradas do convívio familiar e a Justiça determinou a prisão da mãe da menina. A prisão da mãe foi por violação do dever de assistência.

Além disso, quando a criança foi levada para atendimento médico, a mãe havia relatado à polícia que a menina havia caído da cama e que teria sofrido um espancamento após ter participado de uma festa.

Após a realização da autópsia, foi encontrada uma laceração antiga, cuja causa da morte foi choque hipovolêmico devido a sangramento digestivo baixo agudo devido a laceração anal. O médico legista César González Haiter havia afirmado horas antes que a menina apresentava indícios de ter sido abusada sexualmente, por isso o corpo foi submetido a uma autópsia para comprovar a causa da morte.

