Pai recebe ameaças após suposto empréstimo de filha com agiota em Campo Grande

Homem, de 59 anos, procurou a delegacia durante a tarde desta terça-feira (1°) para denunciar as ameaças que sofreu de um agiota, após supostamente a filha ter feito um empréstimo. O caso aconteceu em Campo Grande e tudo via troca de mensagens pelo WhatsApp.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima recebeu no celular, uma mensagem de um indivíduo que se apresentou como agiota e cobrava uma dívida referente a um empréstimo de dinheiro que a filha do homem teria realizado.

Porém, o homem relatou que não tem contato com a filha e suspeitando de algo, entrou em contato com a ex-companheira explicando a situação, sendo que a mulher teria dito que posteriormente entraria em contato com o ex-marido.

Mesmo explicando a situação para o suposto agiota, as ameaças continuaram sendo feitas e uma das mensagens enviadas pelo suspeito dizia: "Creio que você sabe como funciona essa situação e está ficando complicado, e por você ser pai, infelizmente é família, se caso não puder resolver".

O homem disse na delegacia que teme pela vida, pois o suspeito indicou que poderia haver consequências caso a situação não fosse resolvida, e teme que o agiota vá atrás dele e pratique algo violento.

O caso foi registrado como cobrar juros sobre dívidas em dinheiro, preservação de direito e ameaça.

