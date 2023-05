Pai reconhece e homem que morreu atropelado na Duque de Caxias tinha 34 anos

Saiba Mais Polícia Motorista foge sem prestar socorro após atropelar e matar pedestre na Capital

Foi identificado como Wagner Rodrigues Reis, de 34 anos, o homem que morreu atropelado nas primeiras horas da manhã de domingo (7), na Avenida Duque de Caxias, na região do bairro Santo Antônio, em Campo Grande. O pai da vítima é quem fez o reconhecimento e levou a identificação à polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o atropelamento foi por volta das 6h da manhã. No local, Corpo de Bombeiros, Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e Perícia Científica estiveram atuando para conseguir levantar detalhes suficientes sobre o caso.

Durante o trabalho da perícia, foram encontrados restos do retrovisor do veículo envolvido no acidente e do para-choque, de cor prata. O motorista ainda não foi localizado, tampouco o veículo foi identificado pelas autoridades.

A Polícia Civil deve analisar câmeras de segurança da região, que conta com um atacadista e um hotel nas imediações, para tentar ao menos identificar o veículo.

Ainda conforme o registro, há um radar eletrônico próximo ao local onde ocorreu o fato e pode ajudar na identificação do veículo.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela falta de socorro da vítima do acidente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Polícia Motorista foge sem prestar socorro após atropelar e matar pedestre na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também