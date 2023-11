Pai tenta apartar briga entre filhos e é atingido por pedrada na cabeça

Homem, de 46 anos, foi agredido pelo filho, de apenas 16 anos, após uma briga familiar na noite de quinta-feira (2), no bairro Popular Velha, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, a mãe do adolescente conto que ela estava bebendo com o marido na residência, quando o homem acabou se desentendendo com o filho e o pai resolveu partir para as agressões.

Para se defender, o adolescente jogou uma pedra na cabeça, que acabou acertando a cabeça do pão. Porém, ele contou outra coisa para as autoridades.

O adolescente relatou que a briga na verdade era com o irmão dele. O pai, neste caso vítima, tentava apenas apartar a confusão entre os filhos. Porém, o rapaz pegou uma pedra para se defender e ao jogar acertou a cabeça do genitor.

Por conta do ferimento, o homem precisou ser socorrido e encaminhado até o pronto-socorro, onde foi atendido e recebeu dois pontos na cabeça.

A mãe e o filho também foram conduzidos permanecendo na viatura até o atendimento médico, e, depois todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também