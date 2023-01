Pai vê filha ser levada pela tia e denuncia caso à polícia na Capital

O pai de uma criança, de 3 anos, procurou a Polícia Civil para denunciar um possível caso de sequestro da própria filha que foi levada pela tia materna, de 46 anos, na noite de segunda-feira (9) no Shopping Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai estava com a filha na fila do cinema, quando uma atendente se aproximou para saber qual filme os dois gostariam de assistir e foi nesse momento que a suspeita apareceu e levou a criança sem dizer nada.

O pai afirma que tentou pegar a criança de volta, mas foi impedido pelo companheiro da tia. Dessa forma, buscou ajuda dos seguranças do estabelecimento, mas não foi possível encontrá-lo, perdendo de vista a mulher que levou sua filha.

Ainda segundo o relato na ocorrência, o pai ligou para sua advogada para saber como proceder nesse caso e logo em seguida acionou a Polícia Militar. O homem também afirma que teve acesso as câmeras de segurança em que mostram a tia pegando a criança e saindo do local.

A única justificativa que a suspeita apresentou é que a mãe da criança estaria no shopping, mas como ela possuía uma medida protetiva em desfavor do pai, ele não sabia o que fazer. Os policiais militares encontraram, posteriormente, a tia da criança, que confessou que pegou a criança e a entregou para a mãe, mas não concedeu o endereço.

No entanto, o pai não sabe qual o paradeiro da mãe de sua filha e não tem certeza se a criança está com a genitora. O caso foi registrado como subtração de incapaz na Delegacia de Polícia Civil do Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também