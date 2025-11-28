Pai vive normalmente em casa após matar filha de 3 anos e concretar corpo na lavanderia

Uma menina de 3 anos foi assassinada pelo próprio pai, que detinha sua guarda, e pela madrasta, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os dois são os principais suspeitos do crime que ocorreu há dois meses, mas somente nessa quinta-feira (27) a mãe descobriu a verdade.

A criança identificada como Emanuelle Silva Souza foi enterrada e concretada na lavandaria da casa do casal.

Por dois meses, o pai e a madrasta conviveram normalmente com o corpo da menina concretado dentro da própria casa. Durante todo esse período, eles mantiveram a rotina e levaram uma vida aparentemente comum ao lado dos outros três filhos.

Sem respostas e sem conseguir falar com a filha, a mulher decidiu ir pessoalmente até a casa do ex-companheiro. Ao confrontar a madrasta, as duas teriam começado a brigar, momento em que o pai acabou confessando o assassinato.

A menina havia sido morta um dia antes de completar quatro anos e seu corpo foi enterrado e concretado na lavanderia da residência, onde o casal acabou sendo detido.

A Polícia Civil de São Paulo também investiga o homicídio e apura se a vítima [menina] pode ter sofrido abusos dentro da casa.

