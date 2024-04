Pais denunciam negligência médica após pé de bebê necrosar em Nova Alvorada do Sul

Um bebê, de apenas 1 ano e 11 meses, teve parte do pé necrosado depois de precisar colocar um gesso na cidade de Nova Alvorada do Sul. Para a imprensa local, a mãe da criança alega que houve negligência no caso da filha.

Conforme o site Alvorada Informa, a criança trincou o pé há cerca de 13 dias. Por conta do ferimento, ela foi levada ao hospital pelos pais e a menina recebeu atendimento médico, onde foi colocado um gesso no pezinho dela.

Porém tudo começou a se complicar alguns dias depois, uma vez que a menina passou a ter febre e vômitos. Ao olhar o gesso, os familiares perceberam que o local estava ficando úmido e com um forte odor.

Diante da situação, a bebê foi novamente levada para a unidade de saúde, mas para a surpresa dos pais, a médica que atendeu a menina disse que ‘não havia nada de errado’ e liberou a pequena.

Sem resposta alguma, os pais da bebê decidiram retirar o gesso, antes do prazo dado pelo médico. Assim, foi possível ver que o calcar da menina estava necrosado, com uma ferida profunda e um odor cada vez mais forte.

Desta forma, o caso segue sendo apurado para saber se houve ou não negligência no hospital da cidade.

