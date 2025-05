Dois são presos por dívida de pensão alimentícia na Capital

Um homem e uma mulher, que não teve o nome divulgado, foram presos por deixar de prover a pensão alimentícia dos filhos, menores de 18 anos, em Campo Grande. A prisão foi realizada na quinta-feira (22), por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Conforme as informações policiais, os dois eram investigados, em inquéritos distintos, pela prática de abandono material e estavam com mandados de prisão civil expedidos pela Justiça devido a dívidas de pensão alimentícia que se acumulavam há meses.

As diligências foram realizadas de forma simultânea, com o objetivo de comprovar que os investigados vinham tentando se esquivar das obrigações parentais.

As autoridades explicaram ainda que deixar de cumprir com as obrigações materiais dos filhos é crime. Na situação das prisões, os dois deixaram, sem justa causa, de prover a subsistência de filhos menores de 18 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada.

Os mandados foram cumpridos, os autores indiciados e encaminhados à prisão, onde permanecerão até o cumprimento das obrigações materiais.

