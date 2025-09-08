Paixão pela farda ajudou soldado do Choque a superar amputação após acidente na Capital

Saiba Mais Polícia JD1TV: PM do Choque perde a perna em serviço e é homenageado por colegas ao deixar hospital

Quase dois meses após sofrer um grave acidente, o soldado do Batalhão de Choque Henrique Fonseca Neutzling, contou um pouco da sua história detalhando que sempre teve um sonho: ser policial.

Ao concluir a faculdade, decidiu que era hora de correr atrás desse objetivo. Foi então que viu o concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e não pensou duas vezes. Prestou, foi aprovado e começou a viver o sonho que tanto desejava.

Desde os primeiros dias na corporação, Henrique se encantou pelo serviço e pelo que a farda representa. Seu amor por motos o levou a buscar uma formação ainda mais específica: o curso de moto patrulhamento tático. Ao ser aprovado, ganhou o título de Cavaleiro de Aço n° 33, reconhecimento concedido aqueles que superam os intensos desafios do curso operacional.

Após a formação, foi transferido para o Batalhão de Choque, onde encontrou mais do que companheiros de farda. Ele encontrou uma família. “Ali dentro, fiz mais que amizades. A gente se apoia de verdade. No Choque, somos uma família, e tenho muito orgulho de fazer parte disso.”

Mas no dia 22 de julho a vida de Henrique mudou. Durante um deslocamento de emergência para atender mais uma ocorrência em Campo Grande, ele sofreu um acidente grave que resultou na amputação de uma das pernas após quatro cirurgias. Um momento difícil, mas que revelou ainda mais a força do soldado e da rede de apoio que o cercava.

“Meus colegas foram fundamentais. Fizeram o torniquete na hora certa, imobilizaram até a chegada do socorro. O cabo Tiago teve a frieza e o profissionalismo de agir diante daquela situação.”

Henrique ficou internado no Hospital Unimed, onde recebeu cuidados que marcaram sua recuperação. Ele faz questão de destacar a dedicação da equipe da CTI 1 e da enfermagem do 4º andar, que, segundo ele, o trataram com respeito, profissionalismo e humanidade. “Foram dias difíceis, mas recebi todo o apoio necessário. As equipes do hospital me trataram com muito profissionalismo e humanidade”, detalha.

Durante toda essa jornada, o apoio da PM e, principalmente, do Batalhão de Choque foi constante.

"No que toca ao Batalhão e a PM, não tenho palavras para descrever tudo o que fizeram por mim, serei eternamente grato aos meus irmãos pelo apoio que eles vem me dando em todo meu processo de adaptação, desde o dia do acidente até agora", disse.

Hoje, Henrique segue em fase de cicatrização e, em breve, começará a preparação para o uso de uma prótese. As definições sobre seu futuro na corporação ainda estão sendo analisadas, mas ele segue confiante. “A PM está cuidando de tudo e fazendo o melhor por mim”

Um momento inesquecível: a medalha e a emoção

Na última sexta-feira, Henrique foi surpreendido com uma homenagem da PMMS: recebeu uma medalha como reconhecimento por sua trajetória e força.

“Não esperava. Foi uma honra. Ser reconhecido pela Polícia Militar. Pra mim é uma honra em pertencer ao Batalhão de Choque”

Outro momento que ficará para sempre em sua memória foi a saída do hospital, recebida com abraços e aplausos por seus colegas de batalhão. “Foi uma das maiores emoções da minha vida. Ver meus irmãos ali me recebendo”.

Sobre o acidente: olhar para frente

Henrique também falou com serenidade sobre o acidente. Ao ser questionado se entraria com alguma ação contra a motorista envolvida, sua resposta veio com empatia.

“Foi um acidente. Estávamos em deslocamento de emergência. As motos são muito rápidas, é comum as pessoas não verem. Ela com certeza não me viu. Não houve culpa, nem da parte dela, nem da minha. O que aconteceu, ficou no passado. Agora, quero olhar para frente e fazer o bem que ainda posso fazer.”

Henrique Neutzling, o Cavaleiro de Aço n° 33, é muito mais do que um policial: é um exemplo de coragem, gratidão e espírito coletivo. Sua história inspira não apenas seus colegas de farda, mas todos que acreditam na força do recomeço.



