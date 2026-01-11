Pane elétrica causa incêndio em carreta na MS-040 próximo a Santa Rita do Pardo

Uma carreta carregada com ferro-gusa pegou fogo na noite de sábado (10), no quilômetro 134 da rodovia MS-040, a cerca de 100 quilômetros de Santa Rita do Pardo.
Segundo informações apuradas, o veículo seguia no sentido Campo Grande–Santa Rita do Pardo quando uma possível pane elétrica teria provocado o início do incêndio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas após utilizar cerca de 3 mil litros de água. O motorista informou que a carga havia saído de Corumbá e tinha como destino Mogi das Cruzes (SP).
Apesar da rápida atuação dos bombeiros, o cavalo mecânico teve perda total, enquanto a carreta ficou parcialmente danificada pelo fogo.
