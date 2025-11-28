Menu
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping

Os detalhes da investigação que terminaram com a prisão do homem não foram divulgadas

28 novembro 2025 - 18h51Brenda Assis
Ele foi preso dentro do shoppingEle foi preso dentro do shopping   (Reprodução/PCSC)
Um homem de 67 anos foi preso em Lages, na Serra de Santa Catarina, enquanto atuava como Papai Noel de um shopping da cidade na tarde de quinta-feira (27). O homem foi indiciado e agora responde por crime de estupro de vulnerável, segundo a Polícia Civil.

Um vídeo divulgado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) após a prisão mostram a ação dos agentes no empreendimento. O homem aparece sendo abordado pelos agentes enquanto trabalhava.

Procurado, o shopping afirmou que a atuação da Polícia Civil não decorreu de nenhum fato ocorrido nas dependências do local e que o empreendimento rescindiu o contrato com o suspeito.

"Destacamos que a contratação foi realizada em estrita obediência à legalidade e integridade que norteiam nossa atuação, sendo que o Shopping já procedeu à imediata rescisão do contrato e segue à disposição das autoridades policiais para contribuir com o bom andamento das apurações oficiais, no que for cabível", informou (assista acima).

A prisão preventiva do homem foi decretada pelo Poder Judiciário após a conclusão das investigações e a denúncia oferecida pelo Ministério Público (MP). Após ser localizado, ele foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Os detalhes da investigação que terminaram com a prisão do homem não foram divulgadas. Em nota, a Dpcami destacou que a ação reforça o compromisso das autoridades, "com a proteção de crianças e adolescentes".

O que disse o shopping

"O Lages Shopping Center foi surpreendido pelas informações divulgadas na data de ontem acerca de investigação conduzida sob segredo de justiça pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, que resultou na prisão do profissional contratado para atuar como Papai Noel no cenário de Natal do Shopping. Diante dos fatos, o Lages Shopping Center manifesta seu absoluto repúdio a qualquer conduta que comprometa a integridade de seus clientes, em especial das crianças e famílias que frequentam o nosso empreendimento.

Ressaltamos que a atuação da Polícia Civil não decorreu de nenhum fato ocorrido nas dependências do Shopping, e foi realizada sem que houvesse qualquer comunicação oficial ao empreendimento em razão do sigilo imposto à investigação. Além disso, destacamos que a contratação foi realizada em estrita obediência à legalidade e integridade que norteiam nossa atuação, sendo que o Shopping já procedeu à imediata rescisão do contrato e segue à disposição das autoridades policiais para contribuir com o bom andamento das apurações oficiais, no que for cabível.

O Lages Shopping reafirma seu compromisso com a segurança, a transparência e a proteção de todos os consumidores e agradece à Polícia Civil pela pronta atuação O funcionamento do Shopping segue normalmente, com reforço da programação de Natal inclusive, por novos profissionais, com atrações especiais para garantir uma experiência segura e prazerosa a todos".

 

