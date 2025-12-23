Menu
'Papai Noel' troca presentes por algemas ao prender foragido em Porto Alegre

O jovem com mandado de prisão por roubo foi capturado na rodoviária

23 dezembro 2025 - 17h23Sarah Chaves
Foto: Divulgação/PCRSFoto: Divulgação/PCRS  
Dr Canela

Na madrugada desta terça-feira (23), a Rodoviária de Porto Alegre (RS) virou cenário de uma cena pouco comum. Um policial vestido de Papai Noel prendeu um foragido da Justiça que, ao que tudo indica, não esperava receber visita antes do Natal.

De acordo com o delegado Bruno Oliveira, responsável pela ação, o homem preso tem 22 anos e era procurado pela Justiça do Pará por roubo. O disfarce, segundo a Polícia Civil, não foi exatamente festivo por acaso. A ideia era passar despercebido no meio do movimento e evitar qualquer tentativa de fuga.

Entre malas, passageiros e clima de fim de ano, o “bom velhinho” fez a abordagem, mas o presente entregue foi outro: voz de prisão. O nome do suspeito não foi divulgado, assim como detalhes da operação.

Após a detenção, o jovem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e, depois, será levado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Para ele, o Natal chegou mais cedo. E sem direito a ceia.

