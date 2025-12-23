'Papai Noel' troca presentes por algemas ao prender foragido em Porto Alegre

Na madrugada desta terça-feira (23), a Rodoviária de Porto Alegre (RS) virou cenário de uma cena pouco comum. Um policial vestido de Papai Noel prendeu um foragido da Justiça que, ao que tudo indica, não esperava receber visita antes do Natal.

De acordo com o delegado Bruno Oliveira, responsável pela ação, o homem preso tem 22 anos e era procurado pela Justiça do Pará por roubo. O disfarce, segundo a Polícia Civil, não foi exatamente festivo por acaso. A ideia era passar despercebido no meio do movimento e evitar qualquer tentativa de fuga.

Entre malas, passageiros e clima de fim de ano, o “bom velhinho” fez a abordagem, mas o presente entregue foi outro: voz de prisão. O nome do suspeito não foi divulgado, assim como detalhes da operação.

Após a detenção, o jovem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e, depois, será levado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Para ele, o Natal chegou mais cedo. E sem direito a ceia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também