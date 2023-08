Para a mãe não apanhar de novo, jovem mata padrasto com golpes de facão em aldeia

Isabelino Martins Ortiz, 43 anos, foi morto com golpes de facão desferidos pelo enteado, Denildo Souza Romero, 27 anos, durante a madrugada deste domingo (20), na Aldeia Limão Verde, Amambai. O autor estaria defendendo a mãe, para ela não apanhar de novo.

Conforme o boletim de ocorrência, Denildo estava na residência bebendo com sua família quando, em determinado momento, seu padrasto teria ficado alterado e tentou bater em sua mãe.

Para defender a mãe, o rapaz interveio na confusão. No entanto, Isabelino ficou ainda mais irritado e tentou atacar o enteado com golpes de faca. Vendo que seria atingido, Denildo revidou com golpes de facão.

Após a briga, o rapaz procurou a liderança indígena para confessar o crime e se entregar. A Polícia Miliar então foi acionada, junto da Polícia Civil e da Perícia Técnica, responsáveis por fazer os levantamentos iniciais no local do assassinato.

Denildo acabou sendo preso em flagrante, levado para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai, onde o caso foi registrado como homicídio simples.

