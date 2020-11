Para defender nora de agressão, pai quebra cotelas de filho

Marcelo Oliveira Pinheiro, 41 anos, foi preso na noite de sexta-feira (6) em Nova Alvorada do Sul depois de agredir o filho Rodrigo Pinheiro, 21 anos, que estava ameaçando a nora. O rapaz foi levado para o hospital da cidade.

A confusão começou quando estavam todos na residência bebendo, mas o rapaz passou a ficar agressivo e fazer ameaças contra a esposa por causa de ciúmes. Ele chegou a ferir a mulher Fernanda Pereira Gama, 21 anos, com estilhaços do espelho que havia quebrado. Logo em seguida o pai derrubou o homem no chão e começou a pisar em cima do filho para que ele parasse com as ameaças. Durante a confusão a mãe do autor acabou levando uma vassourada dele no ombro esquerdo.

A polícia foi chamada e Marcelo foi levado para a delegacia sendo preso em flagrante. Já Rodrigo foi levado para o hospital da cidade e a suspeita é de que tenha fraturado as costelas no momento em que seu pai pisou em cima dele.

O caso foi registrado na Delegacia de Policia de Nova Alvorada do Sul e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também