Para evitar acidente, motorista tomba carreta carregada com milho em MS

Uma carreta que transportava milho tombou na manhã deste sábado (11), na rodovia MS-480, região do limite dos municípios de Batayporã e Anaurilândia e próxima à divisa dos estados de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, via usina hidrelétrica Sérgio Motta (Rio Paraná).

Conforme apurado pelo site Nova News, o motorista saiu com a carga de milho de Antônio João, na região de fronteira com o Paraguai e tinha como destino a cidade de Maringá, no Paraná.

Ao passar pelo trecho da MS-480, que está bastante esburacado, o condutor percebeu que poderia ocorrer uma colisão com outras duas carretas que trafegavam pelo local, sendo uma delas de transporte de combustível.

O motorista decidiu então realizar uma manobra brusca, momento em que a carreta saiu da pista e tombou, evitando um acidente mais grave.

A carreta teve algumas avarias e a carga ficou espalhada às margens da pista. O condutor, que não teria sofrido ferimentos, informou que tanto o veículo quanto a mercadoria têm seguro.

Uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária), da Base Operacional Vale do Ivinhema, esteve no local dando suporte à ocorrência e orientando o trânsito até a remoção do veículo.

