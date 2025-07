Para evitar furtos, homem dispara para espantar ladrões e acaba preso no Tijuca

Homem, de 37 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (4), após realizar alguns disparos de arma de fogo com intuito de amedrontar possíveis ladrões que estavam furtando itens da residência, que estava em obras, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência, que uma viatura da Romu estava realizando patrulhamento pela região, quando ouviu pelo menos três disparos e foi até as proximidades do barulho, encontrando o homem ao lado de uma caminhonete.

Ele colocou rapidamente a arma e as munições na lona da carroceria e passou a explicar a situação. O homem afirmou aos guardas que comprou a arma após um furto ocorrido na obra da residência e que estava ali para conferir se estava tudo em seu lugar.

Porém, ele decidiu efetuar alguns disparos para que possíveis criminosos ouvissem com intuito de amedrontá-los. No nome do cidadão, não havia nenhuma pendência e o carro foi liberado para a família.

Ele foi conduzido e autuado em flagrante por disparo de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também