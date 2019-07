Para impedir roubo, dono de caminhonete entra em luta com bandido

Rauster Campitelli, com informações do Dourados News

Um homem de 43 anos, morador em Rio Brilhante, entrou em luta corporal com um bandido armado na tarde de hoje (26), em Dourados, para evitar o roubo da própria caminhonete. O caso começou na região da Chácara Califórnia e terminou na Vila São Braz. Segundo a ocorrência, a vítima teria anunciado a venda da VW Amarok pelo Facebook e recebeu proposta de troca por gado e parte em dinheiro.

Após combinar o negócio com o suposto comprador, a vítima foi até Dourados na companhia da mãe, de 64 anos, e do irmão, de 45. No local combinado, encontrou três homens. Eles acenaram e entraram no veículo, afirmando que mostrariam o local onde estava o gado. Poucos metros depois, um dos homens, que estava armado, anunciou o roubo.

Diante da situação, o dono da caminhonete reagiu e começou a lutar com o suspeito. Durante a briga, ele foi ferido com coronhadas na cabeça. Os criminosos pararam o veículo na região da Vila São Braz, e fugiram. As vítimas acionaram a Polícia Militar e se deslocaram até a delegacia.

A perícia foi acionada e colheu digitais e informações na tentativa de identificar os criminosos. O caso segue em investigação.

