Polícia

Para não matar o filho, homem pede para ser preso em Campo Grande

Os dois teriam tido uma briga grave durante à noite de ontem

02 outubro 2025 - 19h11Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Homem, de 50 anos, pediu para ser preso pela Polícia Militar para não matar o filho, de 25 anos, após uma briga ocorrida na casa da família, localizada na Rua Natalie Wood, região do Bairro Centro Oeste, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de ontem (1°).

Conforme o boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada para atender um caso de vias de fato envolvendo pai e filho. Ao chegar no endereço indicado, encontraram o homem no portão do imóvel portando uma faca. Durante a abordagem, ele largou a arma e passou a conversar com os militares.

Ele então disse, de forma espontânea, para ser preso, uma vez que se ficasse em casa iria matar o filho. Diante gravidade das ameaças proferidas e do evidente estado de exaltação emocional do homem, os policiais o prenderam.

Apesar da prisão, não foi mencionado no registo policial o motivo da briga entre os dois. Na delegacia, o jovem disse não querer representar criminalmente contra o genitor, sendo que após o caso ser registrado os dois foram liberados.

O fato acabou sendo registrado como ameaça e vias de fato na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

