Para não matar o filho, homem pede para ser preso em Campo Grande

Homem, de 50 anos, pediu para ser preso pela Polícia Militar para não matar o filho, de 25 anos, após uma briga ocorrida na casa da família, localizada na Rua Natalie Wood, região do Bairro Centro Oeste, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de ontem (1°).

Conforme o boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada para atender um caso de vias de fato envolvendo pai e filho. Ao chegar no endereço indicado, encontraram o homem no portão do imóvel portando uma faca. Durante a abordagem, ele largou a arma e passou a conversar com os militares.

Ele então disse, de forma espontânea, para ser preso, uma vez que se ficasse em casa iria matar o filho. Diante gravidade das ameaças proferidas e do evidente estado de exaltação emocional do homem, os policiais o prenderam.

Apesar da prisão, não foi mencionado no registo policial o motivo da briga entre os dois. Na delegacia, o jovem disse não querer representar criminalmente contra o genitor, sendo que após o caso ser registrado os dois foram liberados.

O fato acabou sendo registrado como ameaça e vias de fato na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

