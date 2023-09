Para reforçar segurança, base móvel da GCM é instalada no Centro da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social), reforçou a segurança da Região Central de Campo Grande, com a instalação de uma base Móvel equipada com câmeras e gerador devido o serviço permanecer 24hs por dia. O trabalho preventivo, inaugurado na noite da última quarta-feira (20), irá atender por tempo indeterminado o Bairro Amambaí, entorno da antiga rodoviária.

“Esse é um pedido antigo, principalmente pelos comerciantes da região, que será atendido com 18 guardas em regime de escala, segurança 24hs no local, seis viaturas 4 rodas e seis 02 rodas. Também foi realizado trabalho com a Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos) e SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) para apoio a população em vulnerabilidade. A segurança também será de forma preventiva nos próprios espaços públicos, obra da antiga rodoviária, orlas morena e ferroviária e comércio da Região”, explicou Anderson Gonzaga, secretário da Sesdes.

Alexandre de Souza tem um estabelecimento comercial no prédio da rodoviária antiga e afirma que com a instalação da base da GCM no local, os comerciantes se sentem mais seguros. “Nós estamos muito felizes com essa conquista, sabemos do movimento aqui ao redor, todo o histórico do local e com uma base da Guarda, ainda mais 24h, com certeza nos sentimos mais seguros”.

Há sete meses, Lauro dos Santos Vilhena abriu um restaurante no prédio da antiga rodoviária, com o intuito de atender os comerciantes da região. De ontem para hoje, e empreendedor sentiu diferença no movimento de seu estabelecimento. “O intuito era atender os próprios comerciantes, mas com certeza agora com a base da GCM aqui vamos ter clientes de todos os lugares. Já conseguimos perceber o aumento no movimento desde ontem e estamos muito contentes”, comemorou.

A Prefeitura também disponibiliza no local de forma permanente, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, equipes do SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social), serviço realizado por uma equipe de profissionais sociais que atende denúncias e identifica famílias e pessoas em situação de risco pessoal e social em espaços públicos, como trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de entorpecentes.

O SAS (Secretário Municipal de Assistência Social), explica como funciona o serviço especializado. “O Seas desenvolve ações planejadas de aproximação, escuta qualificada e construção de vínculo de confiança com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos, para atender, acompanhar e mediar o acesso à rede de proteção social. O acesso ao serviço se dá, principalmente, pela identificação de pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social pela equipe do serviço nos espaços públicos”.

A SAS ressalta que nos espaços onde há maior incidência de usuários de substâncias psicoativas, as equipes do Seas sempre reforçam as abordagens, passando pelo local diversas vezes na semana na tentativa de convencer o usuário a aceitar o acolhimento em alguma comunidade terapêutica conveniada à Prefeitura de Campo Grande. O trabalho é realizado juntamente com profissionais da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

