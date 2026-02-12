Paraguaio é preso pela PF após fraudar documento para continuar morando em Ponta Porã

Indivíduo paraguaio foi preso em flagrante durante a última terça-feira, dia 10, um cidadão de origem paraguaia, acusado de fraudar um documento para manter a residência em Ponta Porã.
Durante a entrevista e a análise da documentação apresentada para renovação da Carteira de Registro Nacional Migratório foram identificadas divergências quanto ao endereço informado.
Questionado, o estrangeiro admitiu residir no país vizinho e declarou ter utilizado endereço em território nacional com a finalidade de viabilizar a renovação do documento.
Diante dos fatos, foi lavrado auto de prisão em flagrante, e o preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã para as providências legais cabíveis.
O caso seguirá sob investigação.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Incêndio destrói casa em Campo Grande; estrutura ficou comprometida
Polícia
Suspeito sai de Coxim para tentar matar homem em Sonora, mas é preso pela polícia
Polícia
VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo
Polícia
Homem é encontrado caído e com sinais de espancamento em frente a bar do Itamaracá
Polícia
Gaeco investiga contrato irregular de R$ 1,5 milhão entre advocacia e Prefeitura de Coxim
Polícia
Polícia Civil fiscaliza bares e conveniências em Corumbá durante operação pré-carnaval
Polícia
Pastor evangélico é preso acusado de estuprar três netas de consideração na Capital
Polícia
Populares acolhem criança de 2 anos após mãe ficar bêbada em rua do Parque do Lageado
Polícia
SED busca descobrir 'responsável' por câmera em banheiro feminino de escola na Capital
Polícia