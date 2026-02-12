Paraguaio é preso pela PF após fraudar documento para continuar morando em Ponta Porã

Indivíduo paraguaio foi preso em flagrante durante a última terça-feira, dia 10, um cidadão de origem paraguaia, acusado de fraudar um documento para manter a residência em Ponta Porã.

Durante a entrevista e a análise da documentação apresentada para renovação da Carteira de Registro Nacional Migratório foram identificadas divergências quanto ao endereço informado.

Questionado, o estrangeiro admitiu residir no país vizinho e declarou ter utilizado endereço em território nacional com a finalidade de viabilizar a renovação do documento.

Diante dos fatos, foi lavrado auto de prisão em flagrante, e o preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã para as providências legais cabíveis.

O caso seguirá sob investigação.

