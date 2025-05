Paraguaio morre na Capital após grave acidente em Porto Murtinho

O paraguaio, naturalizado brasileiro, Miguel Ojeda Galeano, de 50 anos, morreu, nesta sexta-feira (23), após uma semana internado na Santa Casa de Campo Grande em decorrência de um grave acidente de motocicleta que aconteceu em Porto Murtinho, no último domingo (18).

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na Rua Treze de Junho, quando, a motocicleta em que Miguel estava bateu em outra ao tentar uma conversão à esquerda na Rua General de Oliveira.

O outro motociclista, também paraguaio, afirmou que Miguel estava em alta velocidade. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com sinais graves de trauma, incluindo sangramento pelos ouvidos e boca.

Com isso, Miguel foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internado em ventilação mecânica devido a múltiplos traumas, como fratura na base do crânio, hematoma intraparenquimatoso, edema cerebral difuso, hemopneumotórax e diversas fraturas nas costelas.

Ele também desenvolveu fístula liquórica. A Santa Casa confirmou o óbito às 16h15 desta sexta-feira após a piora do quadro neurológico.

A delegada Lucélia de Oliveira registrou o caso como morte por causa indeterminada, pois a dinâmica exata da batida ainda não foi esclarecida. O corpo de Miguel foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para necropsia.

