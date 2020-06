Paraquedista morre após ficar preso a aeronave antes de saltar

Priscilla Porangaba, com informações do CML

Pedro Lucas Ferreira Chaves, paraquedista do Comando Militar do Leste (CML) morreu neste sábado (20) ao cair de uma aeronave da Força Aérea em Campo dos Afontes, zona oeste do Rio de Janeiro.

A vítima ficou presa no avião antes do salto e quando conseguiu se desprender, o paraquedas não abriu. Pedro já estava próximo da superfície e sofreu a queda.

Em nota, o CML informou que o soldado sofreu ferimentos graves com o impacto ao solo. Ele foi transferido para o Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGERJ), na Vila Militar, mas não resistiu.

Ainda de acordo com CML, foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

