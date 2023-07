Parati tenta fazer conversão 'do nada', é atingido por carreta e capota na MS-040

Polícia Homem que matou ex-mulher com tijoladas na cabeça em Naviraí é preso

O motorista da carreta alegou ter tentado frear, mas teve dificuldade por conta do local em que tudo aconteceu. Após a colisão, a Parati foi jogada para fora da pisa, capotando várias vezes. No veículo de porte maior, restou apenas danos materiais, uma vez que o condutor não teve ferimentos.

O JD1 Notícias apurou que os dois veículos seguiam sentido Santa Rita do Pardo/Campo Grande quando o acidente aconteceu. A Parati era ocupada pelas quatro vítimas, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Uma colisão, entre uma carreta e uma Volkswagen Parati, deixou quatro pessoas feridas durante a noite de quarta-feira (19), no KM 3 da MS-040, em Campo Grande.

