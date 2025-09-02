Parte de corpo encontrada em mala é de mulher morta dia 13 de agosto

A Polícia Civil do RS confirmou que o tronco encontrado dentro de uma mala em um guarda-volumes da Estação Rodoviária de Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (1º) é de uma mulher. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) fez exames de DNA no corpo para tentar identificar a vítima.

Imagens de câmeras de segurança do local já foram obtidas e mostram um homem deixando a mala no setor de guarda-volumes da rodoviária no dia 20 de agosto. De acordo com Henrique Zamora Rodrigues, supervisor do setor, a bagagem foi sinalizada para que apenas uma outra pessoa pudesse retirá-la.

A delegada Raissa Araujo, que investiga o caso, afirma que a polícia tenta identificar a pessoa que deixou a mala no local e também tenta contato com a pessoa registrada para a retirada.

Ainda segundo a polícia, a investigação vai apurar uma possível relação entre a parte do corpo encontrada dentro da mala nesta segunda-feira com outras partes de um corpo encontradas dentro de sacolas de lixo deixadas em uma rua da Zona Leste de Porto Alegre no dia 13 de agosto. De acordo com a polícia, dentro das sacolas havia membros superiores de uma vítima do sexo feminino.

Exames de DNA já foram feitos, mas a identidade da mulher vítima do caso do dia 13 de agosto ainda não foi determinada pelo IGP.

Mala ficou 12 dias na rodoviária

Os funcionários teriam acionado a polícia após sentirem cheiro forte no local. "Agora no fim de semana, por causa do calor, começou a exalar cheiro ali dentro, e hoje estava insuportável. Tentei contato com os dados que tinham passado, mas não consegui nenhum contato, até para poder descartar", conta Henrique.

Rodrigues explica que a mala foi levada para um local de descarte de lixo por conta do cheiro. "Fomos abrir, quebrei o cadeado, estava com vários sacos plásticos preto e vimos um tronco, que não era de animal, e acionamos a polícia na hora. Retiraram o corpo e o cheiro segue ali no ar", diz.

