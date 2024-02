Partidas Dobradas: Polícia Federal mira em grupo que faz notas fiscais "frias" em MS

Mirando em grupo criminoso especializado no registro de notas fiscais “frias” e na criação de empresas “fantasmas” para amparar o transporte e a entrada ilícita de produtos estrangeiros no Brasil, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quinta-feira (22) a Operação Partidas Dobradas, em Ponta Porã.

Na ação de hoje, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, nas cidades de Ponta Porã, Dourados e São Paulo - SP, além do bloqueio de bens pertencentes aos envolvidos.

De acordo com as investigações, a partir de 2018, o grupo foi responsável pela emissão de mais de 35 mil notas fiscais, as quais somaram aproximadamente R$ 200 milhões.

Os documentos fiscais emitidos pelo grupo ampararam o transporte irregular em território nacional de variados produtos, tais como eletrônicos, pneus, agrotóxicos, cabelo humano, garrafas térmicas, copos térmicos, postes de concreto, cimento, dentre outros. Muitos desses produtos serviram também para ocultar drogas, armas e mercadorias de maior valor agregado.

O transporte era realizado pelos solicitantes ou por terceiros. Já a receptação era intermediada por assessoria contábil, que criava empresas laranjas por curto período de existência, descartadas e substituídas periodicamente.

Parte dos produtos contrabandeados pelo grupo foram apreendidos em Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, Minas Gerais Goiás, Mato Grosso e dentre outros.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também