Jovem é extorquida por nudes enviados há 4 anos na Capital

Jovem, de 19 anos, procurou a delegacia na noite desta quinta-feira (29) para denunciar uma pessoa que estaria a extorquindo, após dizer que divulgaria fotos íntimas na internet. O caso aconteceu em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher explicou que em meados de 2020, quando tinha 15 anos, enviou nudes para um homem, no qual ela não se recorda o nome, nem mesmo o número de telefone.

Porém, durante o final da tarde desta quinta, ela recebeu uma mensagem no Instagram, onde uma pessoa que ela não conhece passou a dizer que se ela não negociasse com ele naquele momento, iria expor as fotos íntimas.

A vítima ressalta que nas mensagens, o homem dizia sobre "nudes do passado".

Por conta dessa situação, ela procurou a delegacia e pediu para que a polícia seguisse com as investigações.

O caso foi registrado como extorsão.

