Passageira cai de moto após piloto tentar desviar de cachorro em Corumbá

Uma mulher, de 53 anos, ficou feriada após cair da moto que seguia como passageira durante a manhã de sábado (10), na Rua Pastor Carlos Padilha, no bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá. O piloto estava tentado desviar de um cachorro na rua quando o acidente aconteceu.

Conforme as informações do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas e ao chegar no local encontraram a vítima caída de costas, com uma luxação no joelho direito e vários ferimentos abrasivos (ralados) pelo corpo.

Mesmo consciente, ela estava desorientada e em choque por conta do que aconteceu. Por ser hipertensa, ela precisou receber oxigênio para conseguir respirar com mais alivio.

A mulher foi socorrida e levada para o Pronto-Socorro, sendo acompanhada do filho. Apesar disso, não foram repassados detalhes a respeito do piloto e do animal envolvido no acidente.

