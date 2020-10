Passageira de camionete que caiu no córrego está internada na área vermelha da Santa Casa

Uma mulher de 32 anos, que estava dentro da camionete F-250 que caiu no córrego na madrugada deste domingo (25), após ser alvejada por tiros, em Campo Grande, está internada, na área vermelha da Santa Casa. O motorista morreu no local.

De acordo com a assessoria do hospital,a vítima deu entrada na Santa Casa às 5h30 da manhã deste domingo (25), com um ferimento a bala na coxa e reclamando de dores na coluna e no abdômen. A vítima está consciente e orientada aguardando avaliação médica. Ela não corre risco de morte.

Ela estava na camionete que caiu nocórrego depois de ser atingida por pelo menos sete tiros disparados por um motociclista, na Avenida Ernesto Geisel, com a Fernado Correia da Costa. O motorista Emerson de Lima Furtuoso estava com R$ 6 mil em dinheiro quando foi ao estabelecimento comercial, a pericia encontrou apenas R$ 2 mil no veículo.

O caso

O crime aconteceu por volta das 4h30 da madrugada deste domingo (25), quando o motorista seguia em seu veículo, uma camionete F-250, quando uma motocicleta parou ao seu lado e fez vários disparos contra a vítima, que perdeu o controle do veículo e acabou caindo no córrego.

Foram cerca desete disparos na porta do passageiro. Familiares de Emerson contaram que ele havia ido em uma boate, que fica na região, mas não souberam informar se ele havia se envolvido em alguma confusão.

A polícia investiga o caso. A pericia foi acionada, para saber se Emerson morreu em decorrência dos disparos ou da queda da caminhonete.

