Passageira de carro morre após grave acidente na BR-262, em Campo Grande

Juana Del Carmen dos Santos, de 43 anos, morreu neste domingo (17) após não resistir aos ferimentos decorrentes de um grave acidente que sofreu no início da noite de sábado (16), no trecho da BR-262, ainda nas imediações de Campo Grande. Outras duas mulheres, que estavam no mesmo veículo, seguem internadas na Santa Casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente envolveu dois veículos: um Chevrolet Vectra, que estavam as três mulheres, e uma caminhonete Toyota Hilux com pessoas que não sofreram ferimentos graves e não precisaram ser internadas.

Conforme o relato no registro policial, Juana, que estava como passageira no banco da frente, e as outras duas mulheres retornavam para Campo Grande após dia de trabalho em Ribas do Rio Pardo, quando a condutora do veículo tentou fazer uma conversão para a esquerda, com intuito de entrar em um posto de gasolina.

Porém, no sentido contrário da pista vinha a Toyota Hilux, que não teria conseguido desviar e colidiu contra o veículo de passeio.

Com o impacto, duas passageiras do Vectra ficaram presas nas ferragens. Todas as três mulheres que estavam no veículo foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram encaminhadas para a Santa Casa. Juana, porém, não resistiu e faleceu ao longo deste domingo.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada pelas testemunhas e ficou responsável pela ocorrência. Na delegacia, o caso envolvendo a morte foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

