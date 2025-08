Passageira é presa com 92 kg de droga em carro de aplicativo na saída para Aquidauana

Durante patrulhamento no sábado (2), no Indubrasil, região da saída para Aquidauana, em Campo Grande, policiais do Batalhão de Choque visualizaram um carro com carga visivelmente excessiva e decidiram abordar o veículo, comum em rotas do tráfico.

O motorista e a passageira apresentaram versões divergentes, o que motivou a vistoria. No porta-malas, foram encontradas malas com 92 kg de drogas em diversos invólucros, como buchas, tabletes e sacos.

Segundo relataram, o motorista – de aplicativo – havia sido contratado para uma corrida de Corumbá até o bairro da Barra Funda, em São Paulo. A passageira assumiu ser a dona da droga.

Ambos autorizaram acesso aos celulares, o que confirmou as informações.

A mulher recebeu voz de prisão por tráfico e foi levada à delegacia junto do condutor. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 920 mil.

