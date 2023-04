Passageira pede para urinar no mato e tenta assaltar motorista de aplicativo

Um motorista de aplicativo sofreu uma tentativa de roubo durante o serviço na noite de domingo (23), MS-276, região de Anaurilândia.

De acordo com as informações do site Jornal da Nova, a vítima reside em Batayporã e recebeu a solicitação de um casal para uma corrida de Nova Andradina até Anaurilândia. Enquanto os três seguiam pela rodovia, próximo da Usina Agroterenos, a mulher pediu para que o motorista parasse para ela urinar.

O rapaz parou na entrada do Assentamento Barreiro e, após todos fazerem as necessidades fisiológicas, os suspeitos entraram no carro e assim que o condutor ligou o veículo, o rapaz colocou uma faca no pescoço do motorista e anunciou o assalto.

Ainda conforme o site, a vítima segurou o braço do criminoso e conseguiu tirar a faca, momento que entraram em luta corporal. Já fora do carro, a briga continuou e o suspeito pediu para a mulher ajudar ele, mas, ela saiu correndo.

O agressor perdeu a luta e para não ser pego, fugiu para uma mata densa, sendo perseguido pela vítima, entretanto, não foi encontrado.

A Polícia Militar de Anaurilândia foi acionada fazendo diligências pelo local, mas nenhum dos suspeitos foram encontrados.

A faca usada pelo homem e o aparelho celular do mesmo foram apreendidos.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

