Passageiro de caminhonete morre dias após capotamento grave na MS-040

Eurico Rodrigues, de 50 anos, morreu seis dias depois que o veículo em que ele estava capotar várias vezes MS-040, nas proximidades da cidade de Santa Rita do Pardo. O acidente aconteceu na quinta-feira (18), mas a vítima faleceu na manhã de terça-feira (23).

Conforme as informações do registro policial, a vítima era passageira de uma pick-up Volkswagen Saveiro, seguindo para a cidade de Curitiba, no Paraná. Em determinado momento, por motivos ainda não identificados, o motorista acabou perdendo o controle, fazendo o veículo capotar várias vezes.

Depois do acidente, os dois foram socorridos e levados para um hospital da cidade de Santa Rita do Pardo, mas devido a gravidade precisaram ser transferidos para a Santa Casa de Campo Grande.

Eurico chegou a passar por cirurgia após dar entrada no hospital, mas acabou não resistindo aos agravamentos das lesões. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu na manhã de ontem. O motorista do veículo continua internado com lesão na cabeça, fratura na clavícula e uma lesão extensa na coluna, que fez ele perder o movimento das pernas.

O caso foi registrado coo morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

