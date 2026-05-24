Passageiro de motocicleta morre em acidente com carro em Três Lagoas

Mateus Alves Faustino dos Santos, de 25 anos, morreu após um acidente entre uma motocicleta e um carro estacionado na madrugada deste domingo (24), em Três Lagoas. A batida ocorreu na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont.

O jovem estava na garupa de uma Honda Fan 160 conduzida por um rapaz, de 22 anos. O motociclista seguia no sentido centro ao bairro quando perdeu o controle da direção e atingiu a traseira de um VW/T-Cross estacionado na via.

Segundo o portal 24H News MS, testemunhas relataram aos policiais que o condutor fazia manobras perigosas e trafegava em alta velocidade antes do acidente. Ainda conforme os relatos, ele tentou ultrapassar outra motocicleta pela direita no momento em que o outro veículo saía de um estacionamento.

Com a força da colisão, os dois ocupantes foram arremessados ao chão e socorridos em estado grave por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhados ao Hospital Auxiliadora.

Mateus não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Já o motociclista segue internado em estado gravíssimo.

A Polícia Civil e a Perícia Criminal acompanharam a ocorrência

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