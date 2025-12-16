Menu
Polícia

Passageiro de ônibus morre durante acidente com carreta na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti

A colisão aconteceu na manhã de hoje e acabou deixando a pista completamente fechada

16 dezembro 2025 - 15h24Brenda Assis
O ônibus bateu na traseira da carretaO ônibus bateu na traseira da carreta   (O Pantaneiro)
Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira (16) na BR-262, na região da rotatória de Dois Irmãos do Buriti.

De acordo com informações iniciais do site O Pantaneiro, o ônibus bateu na traseira da carreta. Apesar disso, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Por conta do impacto, uma pessoa morreu no local antes da chegada do socorro. Outra pessoa ficou ferida com escoriações e recebeu atendimento médico, no entanto, seu estado de saúde não foi divulgado.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, fazendo os atendimentos necessários no local e isolando a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

