Passageiro de veículo é preso com revólver carregado

Um homem de 58 anos foi preso por porte ilegal de arma e munições, na sexta-feira (12). Ele estava como passageiro em um veículo que estava indo para a região do Distrito de Casa Verde, em Nova Andradina.

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizava fiscalização ambiental na região do Distrito, quando abordou o condutor de um veículo modelo Chevrolet Ford F4000.

O infrator estava como passageiro. Os policiais fizeram buscas e com ele, foi encontrado um revólver marca Taurus, calibre 38, carregado com seis munições. A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas.

Ele foi encaminhado juntamente com o armamento apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

Ainda foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma e teve fiança arbitrada em R$ 2 mil. Ele permanece preso, pois afirmou que não pagaria a fiança. Caso seja condenado, poderá pegar pena de dois a quatro anos de reclusão.

