Passageiro é esfaqueado após discussão em ônibus no Terminal Guaicurus

Homem, de 46 anos, foi esfaqueado dentro de um ônibus do transporte coletivo, no Terminal Guaicurus, no início da noite deste domingo (4), em Campo Grande. O suspeito, de mochila e camiseta branca, fugiu, mas foi localizado pouco tempo depois e preso em flagrante.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava sentada em um dos bancos do veículo, quando houve a discussão com o indivíduo. No registro, não consta o que teria motivado a discussão entre ambos.

Após o ônibus parar na plataforma do terminal, o suspeito avançou contra o homem e desferiu facadas que atingiram o tórax e o abdômen dele, causando ferimentos. A versão também foi confirmada pelo motorista, que disse ter ouvido alguns xingamentos.

A vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, consciente e orientada, sem risco de morte.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local coletando detalhes e reunindo informações sobre o suspeito, inclusive, coletando imagens de câmera de segurança.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

