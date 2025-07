Passageiro é esfaqueado por motorista de app após discussão na Capital

Homem, de 41 anos, foi esfaqueado na região do abdômen durante uma corrida de aplicativo neste domingo (6), na rua Brilhante, na Vila Bandeirante, em Campo Grande. O agressor foi o próprio motorista de aplicativo, que não foi identificado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, houve uma discussão entre o passageiro e o motorista, mas não foi relatado o que teria provocado o bate-boca entre as partes.

Contudo, o condutor estava armado com uma faca e desferiu um golpe que atingiu a região do abdômen do passageiro. Após o ato, o suspeito fugiu do local.

A vítima foi encaminhada primeiramente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon e depois transferida para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também