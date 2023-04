Passageiro esfaqueia motorista de aplicativo após discussão em Campo Grande

Um motorista de aplicativo, de 30 anos, foi esfaqueado por um passageiro, não identificado, na madrugada desta quinta-feira (27) após discussão dentro do veículo, no bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande.

Segundo informado no boletim de ocorrência, o motorista fazia a corrida, sem indicar o destino, e ao passar pelo bairro, o passageiro passou a discutir com ele, quando foi agredido no pescoço, tórax e na perna esquerda.

No entanto, a vítima não percebeu que havia sido esfaqueada. Porém, em outro momento, notou que sua camisa estava repleta de sangue, procurando atendimento médico no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida.

Posteriormente, o rapaz foi transferido para a Santa Casa, onde conversou com a Polícia Militar e relatou o caso. Ele aguardava para mais avaliações médicas, mas não corria risco de morte.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

