Polícia

Passageiro morre dormindo durante viagem de ônibus na fronteira

O caso foi descoberto enquanto funcionários tentavam acordá-lo após chegar ao destino final

16 outubro 2025 - 15h24Brenda Assis
O caso aconteceu na madrugada de hoje   (Reprodução/ABC Color)

Virginio Bareiro Pedrozo, 58 anos, morreu dormindo durante uma viagem de ônibus entre as cidades de paraguaias de Assunção e Pedro Juan Caballero. O caso foi descoberto na madrugada desta quinta-feira (16).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site ABC Color, o veículo da empresa La Santaniana havia iniciado seu trajeto na Estação Rodoviária de Assunção.

O homem, que estava sentado e aparentemente dormindo, teve o óbito constatado ao chegar no terminal e funcionários tentarem acordá-lo para o desembarque. A confirmação da morte gerou comoção e acionamento imediato da Polícia Nacional.

O oficial sênior Julio Basualdo, responsável pela Terceira Delegacia, surpreendeu a todos ao reconhecer a vítima como um parente próximo. O Ministério Público foi chamado para conduzir os procedimentos legais e investigar as circunstâncias do falecimento.

Até o momento, a causa da morte não foi definida, mas a suspeita é que ele tenha falecido de causas naturais.

