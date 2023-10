Passageiro morre e outras cinco pessoas ficam feridas após carro bater em árvore

Homem, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente na BR-158, em Aparecida do Taboado. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

Conforme as informações iniciais, o motorista do veículo em que o grupo estava teria perdido o controle, saído da pista e colidido contra uma árvore. A vítima fatal era passageiro do carro.

O condutor e outros três ocupantes, duas mulheres e uma criança, foram arremessados para fora do veículo. Uma outra criança ficou presa às ferragens.

Os cinco feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Aparecida do Taboado.

