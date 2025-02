Passageiro passa a mão em motorista de aplicativo durante corrida na Moreninha

Motorista de aplicativo, de 49 anos, foi vítima de importunação sexual enquanto realizava o trajeto com um passageiro, de 37 anos. O suspeito passou a mão na cintura da mulher com certa lascividade em meio as ameaças de morte que fazia contra ela, na região da Moreninha, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher contou para a Polícia Militar que havia aceitado a corrida para pegar o passageiro em um bar, mas o pedido veio de uma terceira pessoa.

A motorista chegou a questionar quem havia pedido e pediu para que o homem descesse do veículo, até que a pessoa que chamou a corrida apareceu e explicou a situação, dizendo que o dinheiro para pagar a corrida já estava com o suspeito.

No trajeto, o homem começou a proferir ameaças contra a motorista de aplicativo. "Você já está morta, não vale nada, você não presta", dizia enquanto empurrava a mulher e passava a mão na cintura dela com gestos lascivos. Ela pedia a todo momento que ele não a encostasse.

Quando a corrida terminou, o suspeito não quis pagar o valor e ficou alterado, ameaçando mais uma vez a mulher. A corrida foi finalizada em um posto de combustível, onde funcionários e alguns motoristas de aplicativo ajudaram a conter o homem até a chegada da polícia.

O caso foi registrado como ameaça e importunação sexual.

