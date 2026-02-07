Menu
Polícia

Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo

Caso ocorreu durante viagem solicitada no Zé Teixeira

07 fevereiro 2026 - 10h29Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Jardiel Carvalho/Folhapress)

Um jovem de 29 anos procurou a polícia após se sentir ameaçado durante uma corrida solicitada por aplicativo na manhã desta sexta-feira (7), no bairro Jardim Zé Pereira, em Campo Grande. Segundo o relato, a situação ocorreu durante o trajeto feito de motocicleta até a região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a corrida foi solicitada pela mãe da vítima por meio do aplicativo InDrive. O motociclista, que aparentava ter cerca de 60 anos, começou a fazer comentários pessoais durante o percurso, dizendo que se sentiu atraído pelo passageiro e o convidando para sair. O condutor também perguntou se o jovem era homossexual. A vítima afirmou que permaneceu em silêncio.

Ainda conforme o registro, ao chegar ao local de desembarque, o motociclista disse que sabia onde o passageiro morava e que iria até a casa dele. A fala causou medo no jovem, que entendeu a declaração como uma ameaça. Em seguida, ele se afastou do local, enquanto o condutor deixou a área.

O caso foi registrado como ameaça na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, em Campo Grande.

