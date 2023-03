Passageiros de caminhonete atiram para o alto e assustam moradores da Vila Neusa

Na noite deste domingo (19), uma caminhonete com alguns indivíduos passaram atirando para o alto na rua Teobaldo Kafer, na Vila Neusa, em Campo Grande e assustou alguns moradores que acionaram a Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a moradora relatou estar chegando em casa e os indivíduos atiraram pelo menos 11 vezes para o alto. Porém, foi encontrado cinco cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros.

Uma das testemunhas passou as características do veículo, mas os militares não conseguiram encontrá-la na região.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

