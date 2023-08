Passageiros são obrigados a ficar pelados durante assalto a ônibus na BR-262

Passageiros de um ônibus de transporte rodoviário que seguiam de Campo Grande para Belo Horizonte, passaram por ‘poucas e boas’ durante um assalto. O caso aconteceu na quarta-feira (2), mas o caso só foi divulgado na mídia durante o final de semana.

Conforme o G1, o caso aconteceu na BR-262, próximo a Uberaba, município de Minas Gerais. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), 21 passageiros e o motorista foram feitos de reféns, e alguns deles foram obrigados a ficarem pelados.

O motorista do ônibus contou à PRF que durante o percurso um carro emparelhou com o veículo, um dos ocupantes apontou a arma para o condutor e o mandou parar o ônibus.

Logo depois, três homens encapuzados entraram no ônibus e um deles rendeu uma passageira, colocando a arma na cabeça dela. Os outros dois assaltantes ficaram com o motorista, enquanto o comparsa recolhia os bens das vítimas.

Os criminosos então mandaram o motorista dirigir até um canavial na região. No local, os bandidos obrigaram todos os reféns homens a ficaram pelados e virarem de costas. Um dos assaltantes queria que as mulheres também ficassem peladas, mas desistiu da ideia após conversar com os comparsas.

Depois do assalto, os homens fugiram em dois carros. A PRF realizou buscas pelos suspeitos, mas não tiveram sucesso para localizá-los.



