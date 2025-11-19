Menu
Polícia

Passarela desaba após ser atingida por caminhão e deixa uma pessoa morta na BR-116

O veículo passou por uma das pistas e, ao levantar a caçamba, colidiu com a estrutura

19 novembro 2025 - 13h13Sarah Chaves
Foto: Reprodução/TV GloboFoto: Reprodução/TV Globo  

Um acidente causado por um caminhão resultou na morte de uma pessoa e ferimentos em outra na manhã desta quarta-feira (19). A tragédia ocorreu na BR-116, no km 124, no bairro Vila Inca, em Guapimirim (RJ), quando a passarela desabou após ser atingida pela caçamba de um caminhão.

O veículo passou por uma das pistas e, ao levantar a caçamba, colidiu com a estrutura da passarela, fazendo com que ela caísse sobre um carro que transitava na rodovia no momento. O motorista do veículo de passeio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do caminhão, por sua vez, ficou ferido e foi levado ao Hospital Municipal de Magé.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista no sentido Região Serrana foi interditada na altura do acesso ao município de Magé, na Baixada Fluminense, enquanto o trânsito no sentido Rio ficou totalmente bloqueado. A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia da PRF de Magé.

A concessionária responsável pela rodovia, a Ecovias Rio Minas, anunciou que criou uma rota alternativa ao lado da pista para garantir a passagem dos veículos enquanto a situação é resolvida. Segundo a concessionária, o caminhão envolvido no acidente estava trafegando com a caçamba levantada, o que provocou o impacto na passarela.

A Prefeitura de Magé expressou pesar pela tragédia e se solidarizou com as vítimas e seus familiares. Em comunicado, a administração municipal ressaltou que, sendo a rodovia uma concessão federal, a responsabilidade pela manutenção e segurança da via é da concessionária, mas se colocou à disposição para apoiar as ações de segurança e emergência.

A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que o motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e, após receber atendimento médico, será encaminhado à 65ª DP (Magé) para prestar depoimento. Uma perícia foi solicitada para apurar as causas do acidente

Reportar Erro
