Pastor alemão ataca mulher no Santa Luzia e donos ficam só olhando

Uma mulher de 38 anos, procurou a polícia na noite de quinta-feira (27), para denunciar ataques que sofreu do cachorro da raça pastor alemão que pertence a uma família moradora do bairro Santa Luzia.



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que andava na frente da residência dos proprietários do animal, quando o filho do casal abriu o portão para o pai entrar e acabou deixando o cachorro escapar.



O cão foi diretamente na direção da vítima e mordeu sua coxa, e segundo ela, o casal dono do animal viu a cena e continuou apenas observando, fechou o portão e não prestou nenhum socorro a vitima.

A Polícia Militar e os bombeiros foram acionados, tanto a mulher dona do pastor alemão, quando a vítima que foi mordida, foram encaminhadas até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro para o registro da ocorrência e para a ação das medidas cabíveis.

Deixe seu Comentário

Leia Também