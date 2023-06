Pastor "atuante" no combate à violência sexual é preso por abusar de crianças

Sarah Chaves, com informações da PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou a prisão do investigado, de 34 anos e cumpriu mandado de busca e apreensão contra o alvo recolhendo o celular do suspeito em ação nesta quarta-feira (21), no bairro Horto Florestal, região Leste de Belo Horizonte.

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) iniciou a investigação a partir de denúncias contra o homem, que é líder religioso e atuante em órgãos de combate à violência sexual infantojuvenil na capital.

O suspeito também participava de campanhas, eventos e palestras sobre o tema e atraía as vítimas para o circo. Atualmente, o investigado é coordenador do Fórum de Enfrentando à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e já recebeu condecorações pela atuação na causa.

Segundo a delegada Thais Degani, que preside o inquérito policial, “além de ser líder religioso de uma igreja, o investigado criou um grupo e levava os adolescentes e as crianças para o circo, onde eles faziam atividades circenses e, na maioria das vezes, o investigado arcava com todos os gastos, como transporte, alimentação, etc.”, explica. “Ele também criou vários órgãos de combate à pedofilia, ou seja, se portava diante da sociedade como uma pessoa que lutava contra a exploração sexual infantil”, complementa.

Ainda, de acordo com a delegada, as vítimas se sentiam coagidas a denunciar diante da representatividade do suspeito.

Até o momento, três vítimas do sexo masculino foram identificadas, hoje duas delas são jovens, um de 20 e outro de 25 anos, no entanto tinham entre 13 e 17 na época do crime. A investigação busca identificar novas vítimas.

Deixe seu Comentário

Leia Também