Pastor de igreja é preso acusado de estuprar adolescente em Campo Grande

Investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente, hoje, com 15 anos, um pastor, de 52 anos, de uma igreja de Campo Grande, foi preso nesta terça-feira (18) por policiais da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) no Jardim Itamaracá.

Durante o curso das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do acusado, tendo recebido a resposta positiva da Justiça e o mandado sendo cumprido na manhã de ontem.

A vítima, a adolescente, relatou para a polícia que foi estuprada pelo pastor por quatro anos, de 2015 a 2019.

A família da vítima frequentava a igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, e o acusado exercia o poder de líder espiritual da família e da comunidade.

O autor foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável.

