Pastor de MS morre após grave acidente em São Paulo

Morador de Batayporã, o pastor Elias Diniz Alencar, de 57 anos, morreu em um grave acidente durante a tarde de domingo (1°) rodovia Raposo Tavares, próximo de Campina do Monte Alegre, no estado de São Paulo. Ele era presidente da Igreja Assembleia de Deus, do ministério Belém.

Elias seguia em um Chevrolet Cobalt acompanhado de um pastor de Taquarussu e outros dois moradores de Nova Andradina. O veículo em que o grupo estava acabou colidindo contra outro carro, sendo uma picape Fiat Strada, que era ocupada por uma mulher que morreu no local.

Segundo o site Jornal CNET, equipes do Corpo de Bombeiros de Angatuba e Itapetininga (SP), do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma ambulância do município de Angatuba, socorreram os feridos na colisão.

Quatro feridos foram encaminhados para atendimento na Santa Casa de Angatuba, enquanto outra vítima foi transportada para o HLOB (Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes) em Itapetininga. O pastor Elias estava entre os socorridos, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta segunda-feira (2), informou o site Jornal da Nova.

Além das equipes de socorro, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) também atendeu a ocorrência.

